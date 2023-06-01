Александр Ведерников: Необходимо развивать современные технологии, позволяющие сохранять здоровье наших будущих поколений

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека в День защиты детей. Развитие ранней диагностики генетических заболеваний обсудили с директором центра Любовью Рычковой и руководителями подразделений Центра председатель областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Как сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области, парламентарии осмотрели межрегиональный медико-генетический центр, который проводит уникальные исследования новорожденных детей из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. По словам руководителя Татьяны Баировой, с 2023 года в центре действует проект, который позволяет выявлять с помощью неонатального скрининга 36 наследственных и орфанных заболеваний. Такие исследования проводятся менее чем в десяти странах мира. Для получения необходимых результатов анализов необходимо всего пять дней с учетом доставки материала. Данные вносят в специальную базу, что позволяет врачам на местах увидеть результаты исследований и при необходимости организовать маршрутизацию пациентов.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что развитие диагностических технологий в регионе необходимо развивать.

«В День защиты детей, хочу поздравить всех земляков с этим праздником. Нам нужно работать над улучшением демографической ситуации всей страной и всей областью. Мы посмотрели как в нашем регионе эффективно выполняют диагностику новорожденных детей. Выявление целого ряда заболеваний на ранней стадии позволяет сберечь здоровье ребенка. И нам приводили примеры, когда в течение пяти дней установлена болезнь, и через три месяца он абсолютно здоров. Современные технологии позволяют сохранять здоровье наших будущих поколений», - сказал Александр Ведерников.

Также депутаты посетили сомнологический центр, который исследует зависимость риска развития заболеваний детей при нарушениях сна беременной женщины. Это уникальный проект, которым интересуются коллеги не только в России, но и за рубежом.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, как рассказала заместитель директора по клинической работе, главный врач клиники Ольга Бугун, работает над программами развития и сохранения репродуктивного здоровья подростков, коренных малочисленных народов, ведет ряд разработок в области анализа и исключения риска развития генетических заболеваний ребенка в период беременности женщин.