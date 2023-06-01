Александр Ведерников: Необходимо развивать современные технологии, позволяющие сохранять здоровье наших будущих поколений

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Александр Ведерников: Необходимо развивать современные технологии, позволяющие сохранять здоровье наших будущих поколений

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области посетили Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека в День защиты детей. Развитие ранней диагностики генетических заболеваний обсудили с директором центра Любовью Рычковой и руководителями подразделений Центра председатель областного парламента Александр Ведерников, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Как сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области, парламентарии осмотрели межрегиональный медико-генетический центр, который проводит уникальные исследования новорожденных детей из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. По словам руководителя Татьяны Баировой, с 2023 года в центре действует проект, который позволяет выявлять с помощью неонатального скрининга 36 наследственных и орфанных заболеваний. Такие исследования проводятся менее чем в десяти странах мира. Для получения необходимых результатов анализов необходимо всего пять дней с учетом доставки материала. Данные вносят в специальную базу, что позволяет врачам на местах увидеть результаты исследований и при необходимости организовать маршрутизацию пациентов.

Областная детская клиническая больница №1(2019)|Фото: Накануне.RU

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что развитие диагностических технологий в регионе необходимо развивать.

«В День защиты детей, хочу поздравить всех земляков с этим праздником. Нам нужно работать над улучшением демографической ситуации всей страной и всей областью. Мы посмотрели как в нашем регионе эффективно выполняют диагностику новорожденных детей. Выявление целого ряда заболеваний на ранней стадии позволяет сберечь здоровье ребенка. И нам приводили примеры, когда в течение пяти дней установлена болезнь, и через три месяца он абсолютно здоров. Современные технологии позволяют сохранять здоровье наших будущих поколений», - сказал Александр Ведерников.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Также депутаты посетили сомнологический центр, который исследует зависимость риска развития заболеваний детей при нарушениях сна беременной женщины. Это уникальный проект, которым интересуются коллеги не только в России, но и за рубежом.

Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, как рассказала заместитель директора по клинической работе, главный врач клиники Ольга Бугун, работает над программами развития и сохранения репродуктивного здоровья подростков, коренных малочисленных народов, ведет ряд разработок в области анализа и исключения риска развития генетических заболеваний ребенка в период беременности женщин.

Теги: александр ведерников, день защиты детей, парламентарии заксо иркутской области, репродукция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети