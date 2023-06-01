01 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Калининграде установят памятник Муравьеву-Виленскому, подавившему польское восстание

Калининградский областной совет по культуре поддержал установку памятника выдающемуся российскому государственному и военному деятелю Михаилу Муравьеву-Виленскому. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Антон Алиханов.

Муравьев-Виленский вошел в историю как защитник России от внутренних угроз, поддержанных внешним давлением, отметил Алиханов. 16-летним подростком он принимал участие в Бородинском сражении, получив тяжелое ранение, позже возглавлял Могилевскую и Гродненскую губернии.

"Самая выдающаяся его заслуга перед Отечеством - это подавление Польского восстания. Решительные действия тогда консолидировали вокруг Муравьева-Виленского население Северо-Западного края Российской империи, что укрепило ее", - написал губернатор.

Монумент будет установлен в сквере рядом с Инженерно-техническим институтом БФУ им. Канта. Эскиз монумента является копией несохранившегося памятника, установленного в Вильне в 1898 году. Вместе с постаментом высота памятника составит 4,7 метра. Также будет проведена научная конференция, посвященная Муравьеву-Виленскому, на которую пригласят белорусских коллег.

В либеральных кругах Муравьеву "пришили" прозвище "палач", "вешатель" и т.п.
 

Теги: памятник, Алиханов


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