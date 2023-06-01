Госдума денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря

Госдума денонсировала договор о сотрудничестве между РФ и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Азовское море в результате присоединения ряда украинских регионов к России стало внутренним. "Возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации", - говорится в документе. "В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", - добавляют авторы проекта.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что в 2014 году был так же денонсирован договор о Черноморском флоте в Севастополе, поскольку Севастополь вошел в состав РФ.