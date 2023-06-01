В Челябинске хирурги удалили школьнице 25-сантиметровую опухоль печени

В Челябинске хирурги удалили 25-сантиметровую опухоль печени у 15-летней девочке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной детской больницы.

Ксению ничего не беспокоило до этой весны, когда она сама у себя нащупала большую шишку в районе печени. Сначала она ничего не рассказала родственникам, не хотела их беспокоить. На через пару недель все же сообщила об этом семье.

Девочку сразу же направили в областную детскую больницу. Ребенку сделали компьютерную томографию, которая показала, что опухоль занимала всю левую долю и большую половину правой доли печени. По всем маркерам опухоль была доброкачественной. Было принято решение оперировать.

Операция длилась почти три часа. Хирурги сделали лапаротомию и убрали почти всю левую долю печени. Сейчас Ксению уже выписали из больницы.