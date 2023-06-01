В Югре начался пожар в заповеднике "Юганский"

В Югре начался пожар в еще на одной особо охраняемой природной территории. Горит лес в государственном природном заповеднике "Юганский" на площади 22 га, сообщили Накануне.RU в депнедра.

Всего в Югре действует 15 природных пожаров. Накануне был потушен пожар в заповеднике "Малая Сосьва".

Ведутся работы по ликвидации одного ландшафтного пожара в Нижневартовском районе, локализованного на площади 90 га, и 14 лесных пожаров на площади 1537,6 га.

В Кондинском районе накануне действовало 11 лесных пожаров на общей площади 1147,1 га. На сегодняшний день их площадь выросла до 1504,6 гаю Всего сейчас в Кондинском районе действует 12 пожаров, один из них локализован на площади 0,6 га. В муниципалитете введен режим ЧС.

Один пожар на площади 15 га в Нефтеюганском районе, еще один 18 га - в Сургутском районе.

Также действует возгорание на землях ООПТ – в государственном природном заповеднике "Юганский", на площади 22 га.

К ликвидации действующих пожаров привлечены 309 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника.