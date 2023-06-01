01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Армия будущего не будет защищать Россию, она останется в абортариях – РПЦ

В Русской православной церкви предлагают признать эмборион с момента зачатия субъектом права. Идею поддерживают и в Госдуме. Так, первый заместитель председателя комитета ГД по контролю РФ Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду") заявил, что "мы еще до зачатия любим наших детей".

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил журналистам, что "эмбрион – это субъект права". "Мы не можем зло назвать злом, не можем сформулировать на государственном уровне. Люди называют экономические причины абортов, но это оправдание. На самом деле это вопрос восприятия ребенка и норм общества", - считает священник.

"Сегодня многие говорят об армии будущего. Но у нас армия будущего не будет защищать страну, она останется в абортариях", - добавил Федор Лукьянов.

заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе также считает, что "эмбрион является правосубъектом". "С момента зачатия убийство эмбриона – это сознательное лишение его имущественных прав, я уже не говорю про право на жизнь, являющееся фундаментальным", - говорит представитель РПЦ.

Теги: аборт, эмбрион, рпц


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