ВСУ обстреляли в Шебекино автобус с эвакуированными жителями, - Mash

Автобус с людьми, которых эвакуировали из города Шебекино Белгородской области, попал под обстрел, сообщает Mash.

Предварительно, один человек погиб, еще несколько ранены. Точные данные о пострадавших уточняются.

Также сообщается, что ВСУ атаковали и районный центр. Предварительно, обстреляли общежитие рядом с местной администрацией. Дом в результате обстрела загорелся.

Напомним, жители Шебекино массово покидают город. Губернатор Вячеслав Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас эвакуируется самостоятельно. При этом он отметил, что сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Но массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно, указал Гладков.