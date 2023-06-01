01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство начало эксперимент с виртуальными соцкартами для льготников в общественном транспорте

С 1 июня в России начинается эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте для льготников. Постановление Правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. При желании люди могут продолжать пользоваться обычными картами. Чтобы завести виртуальную социальную карту, нужно будет привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через "Госуслуги" и дождаться уведомления о ее готовности. После этого будет достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система определит, есть ли у гражданина необходимая льгота, и в случае подтверждения ему будет предоставлен бесплатный проезд.

Для оформления виртуальной соцкарты гражданин должен представить такие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер телефона, адрес места жительства, данные паспорта, СНИЛС, данные о льготах.

Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года.

Теги: льготники, транспорт


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