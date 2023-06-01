01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Apple

ФСБ вскрыла разведакцию американских спецслужб с использованием устройств Apple

ФСБ вскрыла разведывательную акцию спецслужб США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

Как говорится в заявлении ведомства, удалось обнаружить аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения.

Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов Applе. Кроме российских абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и КНР.

Подчеркивается, что полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с разведсообществом США.

Теги: ФСБ, Apple, американские спецслужбы


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