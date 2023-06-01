01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме хотят обязать учитывать мнение мужа или парня, когда женщина хочет сделать аборт

"Единоросс", член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предлагает обязать клиники учитывать мнение мужа или гражданского супруга женщины, которая приходит на аборт.

"Мнение супруга не учитывается при принятии женщиной решения об аборте. Это прямое нарушение Семейного кодекса, где говорится о равенстве статуса супругов. Надо изменить законодательство так, чтобы учитывать мнение супруга или гражданского мужа", - заявил Фаррахов журналистам.

Он также предлагает отговаривать женщин от аборта путем заключения с ними госконтракта. Этот контракт предполагает гарантию помощи за счет ОМС.

"Мы работаем над идеей создания так называемого Кодекса детства. Сейчас сферу детства регулируют 29 федеральных законов", - сказал депутат, добавив, что в России сегодня одно из самых либеральных законодательств в сфере прерывания беременности. Он напомнил, что в 17 веке в России за искусственное прерывание беременности была предусмотрена смертная казнь, а уже при Петре I законодательство "начало смягчаться": за помощь с абортом уже только ссылали на каторгу. При этом Фаррахов сам отметил, что в середине 30-х годов 20 века, когда аборты были полностью запрещены, кратно вырос уровень криминальных абортов. 

Теги: госдума, аборты, айрат фаррахов, семейный кодекс


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