На Урале появилась первая в России секция самбо для семинаристов

В уральском городе Верхняя Пышма открылась первая в России секция самбо для семинаристов.

Идея привлечь слушателей Екатеринбургской духовной семинарии к занятиям по-настоящему российским видом спорта родилась у общественного совета федерального партпроекта "Za самбо" в Свердловской области при обсуждении одного из ключевых направлений – "Самбо в ВУЗы". Как сообщили Накануне.RU в движении "Za самбо", инициативу открытия секции самообороны без оружия для семинаристов благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Ребята, которые сегодня здесь тренируются – это будущие священники, которые внутренне должны быть очень сильными людьми. Занятия, которые сейчас проходят, формируют и закаляют характер, они учат побеждать и правильно проигрывать, учат уважать окружающих и человека, который перед ними. Я думаю, что эти черты характера будут помогать ребятам в будущем служении", - отметил митрополит.

"Идея у нас родилась как ответ на внешние вызовы. Выражаю слова искренней благодарности Владыке за поддержку и доверие, оказанное проекту. На мой взгляд, сейчас одна из самых важных задач нашего проекта заключается в том, чтобы не только воспитать занимающихся здесь ребят, но и масштабировать этот опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства: самбо – это не про нападение, а про защиту себя и своих близких", - рассказал координатор партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области, депутат Законодательного собрания региона Алексей Свалов.

Заниматься самбо в зале единоборств в здании бассейна ДС УГМК будут 20 семинаристов под руководством мастера спорта СССР Александра Какуши. Помощь в приобретении формы для занятий самообороной без оружия оказал член общественного совета "Za самбо" Андрей Симановский.

"Екатеринбургская духовная семинария стала пятым высшим учебным заведением в Свердловской области, присоединившимся к федеральному проекту "Zа самбо". Регулярные тренировки по национальной борьбе уже проходят для студентов Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, Российского государственного профессионально-педагогического университета и Уральского государственного университета путей сообщения. 24 мая все четыре ВУЗа на прошедшем в Верхней Пышме форуме "Лига самбо" подписали соглашения о вступлении в "Студенческую спортивную Лигу самбо", - рассказал председатель общественного совета "Zа самбо" в регионе Валерий Чайников.