01 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин поздравил детей и родителей Астраханской области: Пусть ваше детство будет беззаботным и радостным!

1 июня страна отмечает Международный День защиты детей. "Поздравляю всех ребят нашего региона с праздником и началом каникул. Пусть ваше детство будет беззаботным и радостным!", - пожелал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Глава региона отметил: "Мы продолжаем создавать условия для гармоничного развития подрастающего поколения. Ремонтируем и строим детские сады и школы, совершенствуем систему дополнительного образования, заботимся о здоровье. По сути, всё, что мы сегодня делаем для региона, мы делаем для наших детей. Это соответствует задачам Десятилетия детства, объявленного Президентом России".

игорь бабушкин, дети(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Особую признательность Игорь Бабушкин выразил  приёмным семьям. В прошлом году в Астраханской области 271 ребёнок, оставшийся без попечения родителей, обрёл семью.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Уважаемые астраханцы! Быть родителями – миссия непростая. Но сделать детей счастливыми – вполне выполнимая задача. Говорите им, что они самые лучшие, и не только сегодня. Доверяйте, гордитесь и мотивируйте на победы", - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

 

Теги: день защиты детей, игорь бабушкин, приемные семьи, счастливое детство


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