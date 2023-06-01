01 Июня 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Большая часть абортов приходится на матерей двух детей – Госдума

Чаще всего (77,7%) в России аборты делают женщины, у которых уже есть двое и больше детей, им за 30 лет, сообщил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его словам, в 11% случаев после проведения беседы с женщиной ее удается уговорить отказаться от аборта. При этом 85% всех абортов совершаются не по медицинским показаниям, а по желанию женщины.

Динамика снижения прерываний беременности составляет примерно 5% в год. "Но есть проблемы со статистикой и учетом, частные клиники не передают минздравам данные", - отметил Фаррахов. Он добавил, что в бедных регионах число абортов выше в пять раз.

Теги: аборт, госдума, статистика, россияне


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