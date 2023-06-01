Большая часть абортов приходится на матерей двух детей – Госдума

Чаще всего (77,7%) в России аборты делают женщины, у которых уже есть двое и больше детей, им за 30 лет, сообщил журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его словам, в 11% случаев после проведения беседы с женщиной ее удается уговорить отказаться от аборта. При этом 85% всех абортов совершаются не по медицинским показаниям, а по желанию женщины.