01 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области с коммунальщиков взыскали около 3 млн рублей за ущерб реке Ай

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с Златоустовского "Водоканала" 2,9 млн рублей за ущерб реке Ай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского управления Росприроднадзора.

В 2019 года инспекторы управления установили нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект. Было установлено, что "Водоканал" сбрасывал в реку недостаточно очищенные сточные воды с содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы качества сбрасываемых сточных вод.

Предприятие оштрафовали на 80 тыс. рублей за нарушение правил водопользования. Управление Росприроднадзора направило "Водоканалу" претензию о добровольной оплате ущерба водному объекту почти на 3 млн рублей, но ответа от коммунальщиков не поступило. После этого был подан иск в суд. Арбитражный суд области удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Теги: река Ай, сточные воды, суд, иск,


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