В Калужской области упал и взорвался беспилотник

"Неопознанный объект" упал в Калужской области, взорвавшись и образовав воронку. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали, написал губернатор в телеграм-канале.

Mash пишет, что упал украинский беспилотник. БПЛА рухнул в поле около поселка Товарково сегодня утром. Местные жители слышали два хлопка около 10 часов утра. Оперслужбы оцепили территорию.

В мае в Калужской области беспилотник упал рядом с трассой А-108 "Московское большое кольцо". После падения он взорвался. Предположительно, дрон мог быть сбит ПВО. На месте падения образовалась воронка глубиной 4 метра и шириной 8 метров.