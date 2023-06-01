01 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: telegram-канал &quot;Инцидент Нижний Тагил • Новости&quot; / t.me/incident_tagil

"Так тебе и надо!" В уральском поселке женщина оставила мальчика истекать кровью после нападения собаки

В уральском поселке Лая на Песчаном пляже местные жители нашли 10-летнего мальчика, истекающего кровью. Оказалось, что на ребенка напала бойцовская собака, которая вместе с хозяином гуляла в это время по пляжу. При этом, по словам школьника, женщина не только не помогла ему, но еще и позлорадствовала.

О происшествии рассказала мама пострадавшего мальчика. Как передает ее слова паблик "Инцидент Нижний Тагил", ее сын вместе с одноклассником после школы решили пройтись по пляжу, чтобы прощупать воду перед открытием купального сезона. В это время там гуляла женщина со своими собаками. Обе бойцовские собаки якобы были без поводков и намордников. В какой-то момент одно из животных стало агрессивно себя вести и напало на школьника.

Последствия нападения собаки на 10-летнего мальчика в поселке Лая(2023)|Фото: telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости" / t.me/incident_tagil

"После всего, что произошло, эта женщина, если ее можно так назвать после такого нечеловеческого поступка, мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так ещё и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!" — рассказала мама пострадавшего.

Последствия нападения собаки на 10-летнего мальчика в поселке Лая(2023)|Фото: telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости" / t.me/incident_tagil

По ее словам, "скорую" ребенку вызвали очевидцы, они же связались и с ней. После этого к поискам неадекватной собачницы присоединился весь поселок. Как рассказала мать школьника, ею оказалась бьюти-мастер из Нижнего Тагила, на собак которой уже не раз жаловались. Ребенок сразу же опознал женщину и даже указал, какая именно собака на него напала. Родители уже написали заявление в полицию.

Последствия нападения собаки на 10-летнего мальчика в поселке Лая(2023)|Фото: telegram-канал "Инцидент Нижний Тагил • Новости" / t.me/incident_tagil

"Это та самая, стаффорд которой в ноябре 2022г во время прогулки напал на домашнего питомца тагильчанки с улицы Свердлова. У этой женщины тут живут родители — мама и папа, вот она к ним приезжала. А если ее собаки в следующий раз кого-нибудь вообще насмерть загрызут? Надеюсь, она ответит по всей строгости..." — заявила мать мальчика.

Теги: собака, нападение, ребенок, укус, Лая, Нижний Тагил


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