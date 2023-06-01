"Так тебе и надо!" В уральском поселке женщина оставила мальчика истекать кровью после нападения собаки

В уральском поселке Лая на Песчаном пляже местные жители нашли 10-летнего мальчика, истекающего кровью. Оказалось, что на ребенка напала бойцовская собака, которая вместе с хозяином гуляла в это время по пляжу. При этом, по словам школьника, женщина не только не помогла ему, но еще и позлорадствовала.

О происшествии рассказала мама пострадавшего мальчика. Как передает ее слова паблик "Инцидент Нижний Тагил", ее сын вместе с одноклассником после школы решили пройтись по пляжу, чтобы прощупать воду перед открытием купального сезона. В это время там гуляла женщина со своими собаками. Обе бойцовские собаки якобы были без поводков и намордников. В какой-то момент одно из животных стало агрессивно себя вести и напало на школьника.

"После всего, что произошло, эта женщина, если ее можно так назвать после такого нечеловеческого поступка, мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребенка одного на пляже, так ещё и наорала на него, мол так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать!" — рассказала мама пострадавшего.

По ее словам, "скорую" ребенку вызвали очевидцы, они же связались и с ней. После этого к поискам неадекватной собачницы присоединился весь поселок. Как рассказала мать школьника, ею оказалась бьюти-мастер из Нижнего Тагила, на собак которой уже не раз жаловались. Ребенок сразу же опознал женщину и даже указал, какая именно собака на него напала. Родители уже написали заявление в полицию.

"Это та самая, стаффорд которой в ноябре 2022г во время прогулки напал на домашнего питомца тагильчанки с улицы Свердлова. У этой женщины тут живут родители — мама и папа, вот она к ним приезжала. А если ее собаки в следующий раз кого-нибудь вообще насмерть загрызут? Надеюсь, она ответит по всей строгости..." — заявила мать мальчика.