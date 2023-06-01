Школьники из Шебекинского округа, находящегося под обстрелами, не будут сдавать экзамены

Школьники из обстреливаемого ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены. Прорабатывается механизм, который позволит детям поступить в вузы без них. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", - написал Гладков в Telegram-канале.

Ночью Шебекино вновь находился под сильным обстрелом. Часть жителей решили покинуть город. Губернатор Вячеслав Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино. Накануне 300 детей были отправлены в Воронежскую область.

Сегодня Гладков сообщил о планах эвакуировать из приграничных районов более тысячи человек. Их будут отправлять в детские лагеря, а также пункты временного размещения как в соседних регионах, так и в более отдаленных частях страны, например, в Томской области.