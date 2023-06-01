01 Июня 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

Школьники из Шебекинского округа, находящегося под обстрелами, не будут сдавать экзамены

Школьники из обстреливаемого ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области не будут сдавать экзамены. Прорабатывается механизм, который позволит детям поступить в вузы без них. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", - написал Гладков в Telegram-канале.

Ночью Шебекино вновь находился под сильным обстрелом. Часть жителей решили покинуть город. Губернатор Вячеслав Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино. Накануне 300 детей были отправлены в Воронежскую область.

Сегодня Гладков сообщил о планах эвакуировать из приграничных районов более тысячи человек. Их будут отправлять в детские лагеря, а также пункты временного размещения как в соседних регионах, так и в более отдаленных частях страны, например, в Томской области.

Теги: шебекино, школьники, экзамены


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