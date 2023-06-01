Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей

Глава региона Андрей Травников принял участие в торжественном открытии 19-го сезона Новосибирской детской железной дороги, посетил мероприятия в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Только на празднике в зоопарке собралось более 15 тысяч ребятишек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.





Андрей Травников отметил, что 1-е июня – замечательный праздник и дополнительный повод порадовать детей.

"Но кроме того, для нас, взрослых, это серьёзный повод поговорить о том, что ещё мы можем сделать для нашего молодого поколения" - отметил Андрей Травников.

Губернатор сказал: "Нет другой такой страны, как наша, с такой долей участия государства в жизни, образовании, создании условий для здоровья и отдыха детей, как Россия. Наша страна – единственная, кто вкладывает столько сил и средств в то, чтобы детям хорошо жилось, чтобы у них были все условия для образования и отдыха. Может быть, пока ещё не тот охват детей, как был в нашем детстве в советское время. Но самое главное – мы как страшный сон забываем то, что творилось в девяностые и нулевые годы, когда своими руками, по сути дела, разрушали то, что любили, к чему привыкли и чем гордились. Разные советчики «из-за бугра» нам говорили о том, что надо снижать социальную нагрузку на бюджет, иначе мы никогда не построим современную экономику; многие менеджеры избавлялись на своих предприятиях от социально-бытового комплекса, закрывали и «скидывали» детские лагеря. В последние годы мы делаем очень правильные вещи и подтверждаем это конкретными шагами".

В частности, в прошлом году правительство Новосибирской области получило из федерального бюджета за хорошие результаты работы в 2021 году грант на 600 миллионов рублей. Все эти деньги направлены на улучшение материальной базы муниципальных детских лагерей – в этом году многие лагеря получат дополнительное обновление.

Кроме того, сегодня реализуются крупные проекты – фактически заново создаётся на базе лагеря «Гренада» круглогодичный патриотический центр «Авангард» – по аналогии с центром «Альтаир». В бердской зоне воссоздают лагерь имени Нахимова, который несколько лет был законсервированным.

"В какой ещё стране государственная компания содержит и развивает детские железные дороги? Огромное спасибо за это Российским железным дорогам, Западно-Сибирской железной дороге – за то, что в Новосибирской области есть Детская железная дорога, которая радует и малышей, и взрослых и каждый год прирастает новыми объектами и проектами. А всем ребятам я желаю хорошей летней погоды, активных и интересных каникул", – обратился к собравшимся глава региона.

Отметим, по итогам 2022 года детская железная дорога перевезла 57,580 пассажиров. Всего же за 19 сезонов дорога перевезла 926,330 тысяч пассажиров. Сегодня на ДетЖД обучается 982 юных железнодорожника. На летний сезон практических занятий планируется принять 560 детей. В 2023 году выпускаются 80 юных железнодорожников, из которых 56 нацелены на поступление в железнодорожные техникумы и вузы.

В открытии нового сезона на Детской железной дороге в Новосибирске приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, представители органов власти, общественных организаций, образовательных учреждений и гости праздника – семьи железнодорожников. По окончании церемонии открытия все желающие смогли отправиться в первую поездку на поезде.

В Новосибирском зоопарке губернатор посетил площадки различных спортивных, творческих, интеллектуальных и развлекательных мастер-классов, приветствовал отдыхающих в Новосибирской области ребят из Беловодского района Луганской Народной Республики, а также участников федерального партийного проекта «Zа самбо».