В России создадут единую систему мониторинга состояния окружающей среды

В России будет создана федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Законопроект об этом в первом чтении приняла Госдума.

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Новая система заменит фонд данных государственного экологического мониторинга и федеральную государственную информсистему мониторинга качества воздуха на территориях эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ, которые на сегодняшний день так и не созданы, говорится в пояснительной записке.

Посредством системы будет обеспечено предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии компонентов окружающей среды; прогнозирование ее состояния.

Новая система охватывает 16 видов мониторинга, в ней будет задействовано 250 городов. Предполагается создание единой диспетчерской службы, куда можно будет обратиться и получить обратную связь.

С учетом сроков выполнения работ по созданию и вводу в эксплуатацию системы предоставление данных возможно с 1 марта 2025 года, а подготовка доклада по результатам мониторинга - в 2026 году.

По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2022 году в российских реках и водоемах стало на 9% больше случаев высоких и экстремально высоких загрязнений по сравнению с предшествующим годом — почти 2,5 тыс. Основным источником загрязнений выступают неочищенные сточные воды промышленных производств. Правда, там же констатировали, что количество высоких загрязнений воздуха в России сократилось вдвое. Был выявлен 201 случай высокого и восемь случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха.



