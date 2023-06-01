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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Возбуждено дело о гибели младенца в Прикамье, которого сжег старший брат

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели младенца в селе Култаево Пермского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, младенец находился дома, вместе с матерью и трехлетним братом и еще одним ребенком. Оставшись ненадолго без присмотра взрослых, трехлетний ребенок поджег одеяло, на котором находился его младший брат. Мальчик получил термические ожоги, был госпитализирован в больницу, где погиб, несмотря на помощь медиков.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, ведут сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Теги: младший брат, младенец, одеяло, термические ожоги, следственный комитет


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