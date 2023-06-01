01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

МЧС нашло нарушения в 168 свердловских детских лагерях

Представители МЧС проверили детские оздоровительные лагеря Среднего Урала. Были обнаружены нарушения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники государственного пожарного надзора обследовали 1 тысячу 140 организаций детского отдыха, среди которых есть как загородные, так и пришкольные детские лагеря. По результатам проверок 168 объектов, задействованных в детской оздоровительной кампании, имеют нарушения.

"Основные связаны с несоответствием эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности и неисправностью систем противопожарной защиты", - пояснили в ведомстве.

Как добавили в МЧС, на протяжении всего летнего периода в лагерях будут проводиться профилактические мероприятия.

Ранее сообщалось, что детей-погорельцев из уральского поселка Сосьва и других муниципалитетов, задетых стихией, отправят в загородные санатории и оздоровительные лагеря.

Теги: лагеря, МЧС, проверки


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