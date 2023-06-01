В "Екатеринбург-ЭКСПО" сменится директор. Данилов уходит в отставку

Директор "Екатеринбург-ЭКСПО" Игорь Данилов объявил о своей отставке. По его словам, решение он принял самостоятельно, однако подтолкнули к нему Данилова негативные слухи в его адрес.

"Вы знаете, что в отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра возможность спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий как "Иннопром" и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность", - написал Данилов в своих соцсетях.

По его словам, уход не скажется негативно на подготовке и проведении предстоящих выставок. До официальной смены руководства, обязанностями главы АО "УВЦ" будет заниматься операционный директор Наталья Варламова.



"Пару недель планирую посвятить поездкам по конгрессно-выставочным центрам России о которых слышал, но в которых пока не был. А потом снова в строй!" - заявил о планах на будущее Данилов.

Напомним, вероятно, речь идет о слухе, появившемся после проверки силовыми структурами выставочного центра накануне "Иннопрома". Якобы Данилова задержали при передаче денег. При этом главный герой истории утверждает, что это ложь.