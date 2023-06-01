01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России начал действовать новый ГОСТ на зубные щетки

С 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ на зубные щетки.

ГОСТ 6388-2022 был принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации в прошлом году. Он распространяется на Армению, Беларусь, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан и касается зубных щеток, предназначенных для гигиены полости рта. К щеткам, которые имеют механический, электрический или другой привод, он не относится.

Новый стандарт заменил ГОСТ 1991 года, разработанный еще в СССР. Он устанавливает разделение по взрасту: для детей до 14 лет и для взрослых от 14 лет. По степени жесткости щеток будет три: мягкие, средней жесткости и жесткие. По назначению щетки будут: для чистки зубов, межзубного пространства, а также съемных протезов и ортодонических аппаратов. По материалу рабочей части: из натуральной щетины и из синтетического волокна.

В целом существенных отличий от прошлого стандарта нет.

Теги: ГОСТ, зубные щетки


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