В России начал действовать новый ГОСТ на зубные щетки

С 1 июня в России начал действовать новый ГОСТ на зубные щетки.

ГОСТ 6388-2022 был принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации в прошлом году. Он распространяется на Армению, Беларусь, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан и касается зубных щеток, предназначенных для гигиены полости рта. К щеткам, которые имеют механический, электрический или другой привод, он не относится.

Новый стандарт заменил ГОСТ 1991 года, разработанный еще в СССР. Он устанавливает разделение по взрасту: для детей до 14 лет и для взрослых от 14 лет. По степени жесткости щеток будет три: мягкие, средней жесткости и жесткие. По назначению щетки будут: для чистки зубов, межзубного пространства, а также съемных протезов и ортодонических аппаратов. По материалу рабочей части: из натуральной щетины и из синтетического волокна.

В целом существенных отличий от прошлого стандарта нет.