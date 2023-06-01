"Госуслуги" возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов

Портал госуслуг возобновил прием заявлений на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации, сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас процесс подачи заявления доступен.

Ранее МВД РФ сообщило, что с 1 июня возобновляет прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановили 2 февраля. Как сообщалось, завод "Микрон" не справлялся со спросом на необходимые чипы. После этого ситуацию прокомментировали в Кремле. Там посоветовали использовать "обычные паспорта".

10 марта "Гознак" сообщил, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам.