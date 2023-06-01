На железнодорожной станции в Челябинской области из цистерны произошла утечка серной кислоты

На железнодорожной станции Троицка в Челябинской области из вагоны-цистерны произошла утечка серной кислоты, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел днем 31 мая. Вагон, на котором заметили потеки серной кислоты, перенаправили на запасные пути за границей города. После этого участок радиусом 50 метров огородили.

Механический повреждений цистерны не нашли. Угрозы для населения не было.

"Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов", - рассказали в пресс-центре.