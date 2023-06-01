Уголовное дело бывшего зампреда правительства Пермского края направлено в суд

В Ленинский районный суд Перми поступило уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой и экс-руководителя фонда "Содействие — XXI век" Елены Найдановой, передает корреспондент Накануне.RU.

Их обвиняют в хищении больше 67 млн руб. средств из фонда. Предварительные слушания состоятся 7 июня.

Напомним, дело о хищениях в фонде "Содействие — XXI век" было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Ранее она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

По решению суда бывшая вице-премьер была помещена под домашний арест.