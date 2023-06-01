В экспертном составе Минкульта "чистка" либералов?

26 мая Минкульт издал приказ о составах экспертных советов ведомства по отбору фильмов, претендующих на государственную поддержку.

Экспертных советов три: по "взрослым" фильмам, детским и "неигровым", то есть документальным. Из них исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и др.

Состав советов значительно сократился. В каждом из них чуть более 20 человек. При этом увеличилось число представителей Минкульта. В новый состав вошли, в частности, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, режиссер Алла Сурикова, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах протоиерей Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Филипп Ильяшенко.

"В общем, под "нож" попали "самые рукопожатные", облюбованные в Европе, "прогрессивные" и любимые Рублевкой персонажи от культуры... Есть шанс, что в кино станет меньше чернухи, педерастов с проститутками и прочего раболепия перед Западом", - пишет РИА "Катюша".

Бюджет господдержки, который планируется распределить по итогам отбора фильмов в 2023 году, составляет более 11 млрд руб.

