В экспертном составе Минкульта "чистка" либералов?

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: ucarliyiq.biz

В экспертном составе Минкульта "чистка" либералов?

26 мая Минкульт издал приказ о составах экспертных советов ведомства по отбору фильмов, претендующих на государственную поддержку.

Экспертных советов три: по "взрослым" фильмам, детским и "неигровым", то есть документальным. Из них исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, продюсеры Петр Ануров, Антон Златопольский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и др.

Состав советов значительно сократился. В каждом из них чуть более 20 человек. При этом увеличилось число представителей Минкульта. В новый состав вошли, в частности, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, режиссер Алла Сурикова, продюсер и телеведущий Алексей Пиманов, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах протоиерей Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета священник Филипп Ильяшенко.

"В общем, под "нож" попали "самые рукопожатные", облюбованные в Европе, "прогрессивные" и любимые Рублевкой персонажи от культуры... Есть шанс, что в кино станет меньше чернухи, педерастов с проститутками и прочего раболепия перед Западом", - пишет РИА "Катюша".

Бюджет господдержки, который планируется распределить по итогам отбора фильмов в 2023 году, составляет более 11 млрд руб.

Теги: минкульт, экспертный совет, кино


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети