01 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат обратится в военную прокуратуру из-за долгов перед участниками СВО

Проблема с невыплатой денежного довольствия участникам СВО по-прежнему не решена. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, накануне вечером он призвал в соцсетях сообщать ему конкретную информацию о таких случаях.

"Честно говоря, не рассчитывал на то, что кто-то напишет. Однако к 9 утра мне прислали более 10 фамилий военнослужащих, перед которыми у Минобороны образовался долг по денежному довольствию за участие в СВО", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что еще неделю будет собирать данные.

"Потом направлю единый запрос в военную прокуратуру", - пообещал свердловский депутат.

Напомним, недавно Максим Иванов сообщил о волоките в воинских частях и призвал "штабистов" к совести.

Теги: депутат, долги, прокуратура, СВО


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