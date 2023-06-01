Свердловский депутат обратится в военную прокуратуру из-за долгов перед участниками СВО

Проблема с невыплатой денежного довольствия участникам СВО по-прежнему не решена. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил сегодня парламентарий в своем Telegram-канале, накануне вечером он призвал в соцсетях сообщать ему конкретную информацию о таких случаях.

"Честно говоря, не рассчитывал на то, что кто-то напишет. Однако к 9 утра мне прислали более 10 фамилий военнослужащих, перед которыми у Минобороны образовался долг по денежному довольствию за участие в СВО", - рассказал Иванов.

Он уточнил, что еще неделю будет собирать данные.

"Потом направлю единый запрос в военную прокуратуру", - пообещал свердловский депутат.

Напомним, недавно Максим Иванов сообщил о волоките в воинских частях и призвал "штабистов" к совести.