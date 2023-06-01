ВСУ увеличивает численность группировки на границе с Белгородской областью, - Марочко

ВСУ стягивают все больше военных к границе с Белгородской областью, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, численность украинских солдат увеличивается в населенных пунктах Харьковской области, граничащих с российским регионом.

Также отмечен рост числа совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан.

Марочко отметил, что ВСУ используют мирных жителей, чтобы они показывали дороги и тропы "местного значения" и помогали "с другой справочной информацией", пишет ТАСС.

Ранее оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских войск в регион. Уточняется, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя, но "никакого прорыва ВСУ нет".

Ночью Шебекино вновь находился под сильным обстрелом. Часть жителей решили покинуть город. Губернатор Вячеслав Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино.

При этом он отметил, что сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Но массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно, указал Гладков.