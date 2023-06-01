01 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин сделал доклад на заседании рабочей группы по разработке программы "Великий Волжский путь"

"Сегодня в Москве с коллегами ведём подготовку к заседанию Президиума Госсовета РФ по вопросу развития внутренних водных путей России", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.  

Глава Астраханской области доложил помощнику Президента Российской Федерации, секретарю Государственного Совета Игорю  Левитину о деятельности рабочей группы по разработке программы «Великий Волжский путь», которую он возглавляет.

игорь бабушкин, игорь левитин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Отметим, что в  адрес секретариата рабочей группы поступило более 200 предложений. В основном это мероприятия по реконструкции транспортной инфраструктуры, улучшению экологии водных объектов, обновлению транспортного флота. При разработке программы рабочая группа тесно взаимодействует с Высшей школой экономики.  

Одной из ключевых составляющих программы «Великий Волжский путь» является туризм.

игорь бабушкин, игорь левитин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"И сегодня есть все предпосылки к созданию нового брендового туристического проекта, объединяющего Волгу и Каспийское море, направленного на разные целевые аудитории: детскую, молодежную и даже иностранную. Мы готовы предложить уникальный тип круизного продукта, а именно – совмещенный морской круиз по Каспийскому морю с возможностью посещения нескольких стран, и речной – по Волге", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, игорь левитин, туризм, водный круиз, водные пути россии,


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