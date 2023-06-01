Екатеринбург останется без федеральных средств на благоустройство Летнего парка "Уралмаш"

Летний парк "Уралмаш" остался без федерального финансирования благоустройства в 2024 году. Даже первое место в голосовании среди екатеринбургских парков, не отменяет того факта, что уральская столица - это единственный город в Свердловской области, не набравший нужное количество голосов.

Напомним, что Минстрой РФ ранее установил порог для муниципалитетов в 25% голосующих старше 14 лет. Только при таких показателях город может быть включен в региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Как следует из публикации на сайте регионального правительства, Екатеринбург так и не смог преодолеть этот порог. При этом, Средний Урал показал самый высокий показатель за все три года проведения онлайн-кампании, собрав на голосовании более 840 тыс. свердловчан: в предыдущие годы насчитывалось более 500 и до 703 тыс. голосов.

Всего в регионе участие приняло 55 муниципальных образований, представивших 149 общественных территорий. В десятку самых активных городов, чьи жители набрали свыше 200% голосов, вошли Волчанск, Талица, Красноуфимск, Верхняя Тура, Горноуральский городской округ, Арамиль, Алапаевский район, Верхний Тагил, Среднеуральск и Верхотурье.

Окончательные итоги кампании будут подведены на федеральном уровне после верификации всех поступивших на онлайн-платформу 66.gorodsreda.ru голосов — ориентировочно 5-6 июня. Благоустройство общественных территорий-победителей начнется уже весной 2024 года.

Напомним, согласно показателям последнего дня голосования, Летний парк "Уралмаш" занял первое место в Екатеринбурге, набрав почти 85 тыс. голосов. На втором месте парк 50-летия ВЛКСМ — свыше 21 тыс. Закрывает тройку лидеров парк Чкалова с чуть более чем 15 тыс. голосами. Далее следует парк Энгельса (14 тыс.) и сквер Титова (4,7 тыс).

Проект благоустройства Летнего парка "Уралмаш" разработала и передала городу компания "Атомстройкомплекс", которая реализует в этом районе проект по обновлению городской среды и возводит на месте ветхих и аварийных домов жилой квартал "Северное сияние". После того, как территория проиграла Преображенскому парку в 2022 году, ее под свое крыло взял Парк им. Маяковского. Активисты тоже не сидели на месте и организовали рабочую группу по спасению парка "Уралмаш".

Более того, еще в 2022 году глава города Алексей Орлов заявил о вероятности благоустройства парка за федеральный счет. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможность преобразить территорию своими силами. Для этого в том же году в бюджет города на 2023 год было заложено 6 млн рублей.