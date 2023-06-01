После удара по штабу ГУР могли погибнуть и получить ранения десятки украинских и НАТОвских военных

По объектам ГУР Украины наносятся удары. Хотя на Украине все отрицают, атака беспилотников на Москву могла быть ответом на это.

Президент России Владимир Путин подтвердил на днях, что был нанесен удар по штабу военной разведки Украины.

"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", — сказал Путин.

Как писал телеграм-канал "Политика страны", в Киеве был перекрыт Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом, что произошло после взрывов в этом районе. На Рыбальском острове находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины.

"Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО Буданова за уничтоженную ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве", — написал экс-депутат Рады Илья Кива.

Сам Буданов пригрозил сразу после удара, что "наш ответ не замедлит, скоро все всё увидят".

На спутниковых снимках, которые появились в сети после удара, можно увидеть какие-то земляные работы. Киевляне пишут, что коммунальщики пригнали много спецтехники.

По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, в результате удара погибли не менее 20 разведчиков НАТО. Туда прилетел "Кинжал". Причем украинская ПВО "засекла" "Кинжал", хотя сбить не сумела. После объявления воздушной тревоги украинские и НАТОвские военные спустились в убежище. Но Россия применила ракету с проникающей боевой частью, она пробила здание насквозь и взорвалась в убежище.

О потерях косвенно свидетельствует тот факт, что в тот же вечер из Киева в сторону Польши вылетели два самолета, а к зданию ГУР направились несколько машин скорой помощи. Полиция оцепила район и никого туда не пускала. А в польский Жешув прилетел с авиабазы Рамштайн самолет C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, пишет "Рыбарь".

Пр данным РИА "Катюша", военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" ВВС Польши прилетал в Кишинев, где забрал раненых и убитых польских военнослужащих.

Интересно, что в тот же день местные жители сообщали о странной вибрации. Что это было, так и неизвестно.

И вот уже 1 июня в ходе ночной комбинированной атаки ВС России нанесли новую серию ударов по комплексу Главного управления разведки МО Украины в Киеве, об этом сообщает информационный портал "Военное обозрение".