После удара по штабу ГУР могли погибнуть и получить ранения десятки украинских и НАТОвских военных

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Украина
Фото: соцсети

После удара по штабу ГУР могли погибнуть и получить ранения десятки украинских и НАТОвских военных

По объектам ГУР Украины наносятся удары. Хотя на Украине все отрицают, атака беспилотников на Москву могла быть ответом на это.

Президент России Владимир Путин подтвердил на днях, что был нанесен удар по штабу военной разведки Украины.

"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", — сказал Путин.

Как писал телеграм-канал "Политика страны", в Киеве был перекрыт Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом, что произошло после взрывов в этом районе. На Рыбальском острове находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины.

"Атака беспилотников по Москве и области — месть начальника ГУР МО Буданова за уничтоженную ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве", — написал экс-депутат Рады Илья Кива.

Сам Буданов пригрозил сразу после удара, что "наш ответ не замедлит, скоро все всё увидят".

На спутниковых снимках, которые появились в сети после удара, можно увидеть какие-то земляные работы. Киевляне пишут, что коммунальщики пригнали много спецтехники.

По данным военного эксперта Владислава Шурыгина, в результате удара погибли не менее 20 разведчиков НАТО. Туда прилетел "Кинжал". Причем украинская ПВО "засекла" "Кинжал", хотя сбить не сумела. После объявления воздушной тревоги украинские и НАТОвские военные спустились в убежище. Но Россия применила ракету с проникающей боевой частью, она пробила здание насквозь и взорвалась в убежище.

О потерях косвенно свидетельствует тот факт, что в тот же вечер из Киева в сторону Польши вылетели два самолета, а к зданию ГУР направились несколько машин скорой помощи. Полиция оцепила район и никого туда не пускала. А в польский Жешув прилетел с авиабазы Рамштайн самолет C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, пишет "Рыбарь".

Пр данным РИА "Катюша", военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" ВВС Польши прилетал в Кишинев, где забрал раненых и убитых польских военнослужащих.

Интересно, что в тот же день местные жители сообщали о странной вибрации. Что это было, так и неизвестно.

И вот уже 1 июня в ходе ночной комбинированной атаки ВС России нанесли новую серию ударов по комплексу Главного управления разведки МО Украины в Киеве, об этом сообщает информационный портал "Военное обозрение".

Теги: гур, ракетный удар, кинжал, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети