В Москве отремонтировали все дома, в которые врезались беспилотники

В Москве во всех домах, в которые врезались беспилотники в результате недавней атаки, провели ремонтные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале напрямую не называет причину ремонта и говорит о "домах, жители которых были эвакуированы".

"В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", - отмечает глава города.

Также были обследованы конструкции домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. "Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни", - заключил мэр.