Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск

По предварительным данным, днем 31 мая скоропостижно скончалась женщина на борту самолета "Уральских авиалиний".

В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла 46-летняя пассажирка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



