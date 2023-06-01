Женщина умерла на борту самолета, летевшего из Сочи в Челябинск
В самолете, летевшем из Сочи в Челябинск, умерла 46-летняя пассажирка. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, днем 31 мая скоропостижно скончалась женщина на борту самолета "Уральских авиалиний".
В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертиз.