01 Июня 2023
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Общество Воронежская область Липецкая область Белгородская область
Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

Белгородские беженцы поедут по всей России – от Липецка до Томска

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах эвакуировать из приграничных районов более тысячи человек. Их будут отправлять в детские лагеря, а также пункты временного размещения как в соседних регионах, так и в более отдаленных частях страны, например, в Томской области.

"Вопрос безопасности детей в двух округах - Грайворонском и Шебекинском - стоит очень остро. Переживание у всех у нас, у взрослых, очень большое. Поэтому обратился к губернаторам Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской и Ярославской областей, а также Ставропольского края и республик Крым и Северная Осетия-Алания с просьбой помочь организовать летний отдых для наших детей и семей с маленькими детьми. Они все с большой радостью откликнулись на мою просьбу", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне 300 детей были отправлены в Воронежскую область.

"Конечно, помощь от коллег-губернаторов очень своевременна. Завтра 200 человек - мамы или бабушки с маленькими детьми - уезжают в Пензенскую область по приглашению Олега Владимировича Мельниченко. В субботу 600 человек – 300 грайворонцев уезжают в Ярославскую область к Михаилу Яковлевичу Евраеву и 300 шебекинцев - в Калужскую область к Владиславу Валерьевичу Шапше", - перечислил Гладков.

Эвакуация детей.(2023)|Фото: t.me/mchs_official / МЧС России

Он также договорился об отправке 200 человек – семей с маленькими детьми – в Липецкую область. "И губернатор Томской области Владимир Владимирович Мазур также подтвердил, что готов принять 200 человек. Да, немножко далеко, но точно безопасно", - отметил губернатор.

Отметим, что население одного только приграничного города Шебекино составляет около 40 тыс. человек. По данным СМИ, многие люди уезжают сами, не дожидаясь эвакуации со стороны властей.

Теги: эвакуация, беженцы, белгородская область, дети, вячеслав гладков


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