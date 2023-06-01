01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге охранник похитил снегоходы у бизнесмена, на которого работал

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший охранник. Мужчину обвиняют в хищении снегоходов и вездехода у бизнесмена.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец долгое время работал в качестве охранника-водителя у одного из предпринимателей. Помимо прочего, он занимался обслуживанием автомобилей и снего-болото-вездеходной техники, принадлежащей коммерсанту. Однако осенью 2022 года частная охранная организация расторгла договор со своим работником. Тогда-то он и решил похитить два снегохода и один вездеход, которые были на ремонте в специализированном сервисе.

Злоумышленник ввел в заблуждение представителей сервиса относительно намерений собственника техники осуществить ее продажу. В итоге в течение месяца технику продали третьим лицам, а деньги охранник оставил себе.

Своими действиями он причинил ущерб бизнесмену в размере более 460 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело о мошенничестве в крупном размере направлено в Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Теги: охранник, техника, суд


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