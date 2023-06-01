01 Июня 2023
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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ в регион

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве украинских войск в регион.

"Ряд телеграм-каналов распространяют ложную информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении", - говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя, но "никакого прорыва ВСУ нет".

Ранее телеграм-канал Baza сообщал о бое на российско-украинской границе. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" в Белгородской области с помощью танков. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны.

Ночью город вновь находился под сильным обстрелом. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь ВСУ трижды обстреливали из "Града" центр и окраины Шебекино. Часть жителей решили покинуть город.

Теги: белгородская область, всу, прорыв


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