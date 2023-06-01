01 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Мемориал"* оштрафовали на 300 000 рублей за дискредитацию ВС РФ

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургский "Мемориал"* за дискредитацию ВС РФ. Размер штрафа составил 300 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения дела послужили публикации на сайте организации "Уральский Мемориал"* против специальной военной операции и ВС РФ. Интересы "Мемориала"* в суде представлял его глава и историк Алексей Мосин.

После заседания историк заявил журналистам, что будет обжаловать приговор, поскольку "Екатеринбургский мемориал"* и "Уральский мемориал"* - это якобы два не связанных друг с другом явления: первый не имеет с дискредитирующими сообщениями ничего общего, так как не может публиковать что-то на сайте второго.

Напомним, в прошлом году силовики уже проверяли офис уральского "Мемориала"*. Сообщалось, что там была найдена экстремистская литература.

*Организация внесена в список иностранных агентов

Теги: Мемориал*, штраф, суд, дискредитация ВС РФ


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