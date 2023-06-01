01 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В соликамской в колонии избили заключенного

В Соликамске сотрудник исправительного учреждения подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника. Его подозревают в избиении осужденного. В мае текущего года он, надев на заключенного наручники, нанес ему множество ударов по телу.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Соликамск проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

По данным "Ъ", речь идет о сотруднике ФСИН Артуре Храмцове. Он является начальником отдела безопасности ИК-1.

Напомним, это не первый скандал с заключенными в Соликамске. Осенью 2019 г. в исправительной колонии №9 произошла серия ЧП: в социальных сетях появилось видео, в котором заключенные насилуют и избивают другого осужденного. После распространения видео, региональное управление ФСИН инициировало служебную проверку, на место выехали представители центрального аппарата ведомства. Также нарушения прав заключенных в колонии Соликамска подтвердила прокурорская проверка. Заместитель начальника колонии по оперативной работе исправительной колонии №9 Соликамска, где был избит и изнасилован заключенный, был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин.

Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября 2019 в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж. 6 ноября 2019 г. стало известно, что в скандальной исправительной колонии сменилось руководство. За халатность бывший заместитель начальника колонии был оштрафован.

Теги: заключенный, колония, избиение, уголовное дело, превышение полномочий


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