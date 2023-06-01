В России сокращены рейсы на чешских самолетах для аэродромов в регионах

Отсутствие срочных мер, необходимых для поддержания летной годности чешских самолетов L-410, станет причиной сокращения региональных и местных пассажирских перевозок, приведет к снижению пассажиропотока и значительным издержкам авиакомпаний. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы "Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов" комиссии Госсовета по направлению "транспорт".

Рабочая группа рекомендовала администрациям регионов, где летают L-410, предусмотреть до 31 декабря 2023 г. меры по сохранению существующей транспортной доступности населения, в том числе с помощью других видов транспорта. После начала спецоперации на Украине против России и ее воздушного транспорта были введены международные санкции, пишет "РБК".

Это, в частности, привело к запрету поставки компонентов и запчастей российским компаниям, прекращению технического обслуживания и ремонта авиатехники. Из-за отсутствия возможности поставок комплектующих изделий и проведения ремонтов у эксплуатантов практически истощен резерв ресурсных двигателей, винтов и других агрегатов, расходных материалов. Российский аналог воздушного судна такого класса (до 19 мест) отсутствует, а производство чешского самолета L-410, а также его компонентов и агрегатов в России не организовано, указано в протоколе заседания рабочей группы.

Как сообщалось ранее, российские авиакомпании, которые эксплуатируют легкий двухмоторный самолет L-410, завод-изготовитель и предприятия по техобслуживанию воздушного судна обратились к министру транспорта России Виталию Савельеву с просьбой дополнить существующее авиационное законодательство для ускорения сертификации компонентов и изменений типовой конструкции лайнера.