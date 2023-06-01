"Мисс Екатеринбург" попросила горожан не ходить в лес в пожароопасный сезон

"Мисс Екатеринбург-2022" Татьяна Кузьмина обратилась к жителям уральской столицы с просьбой воздержаться от посещения леса из-за риска возникновения пожаров. Она напомнила, что причиной большинства возгораний по-прежнему является человеческий фактор, а потому екатеринбуржцам необходимо быть более бдительными.

"Мы все с вами любим и ценим нашу красивую уральскую природу. Но к сожалению сейчас наши леса охватили пожары. Я призываю вас воздержаться от походов в лес и быть крайне бдительными и пусть вы и ваши близкие всегда будут в безопасности", - обратилась Кузьмина к екатеринбуржцам.

Напомним, сейчас на территории региона бушует 22 природных пожара на площади в 5 тыс. га. При этом 13 из них на площади в 4,3 уже локализованы и не представляют опасности. Тем не менее, со вчерашнего дня и количество и площадь возгораний возросли, а с огнем продолжает бороться порядка 800 специалистов.