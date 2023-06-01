01 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото:sputnikarmenia.ru/

RS: НАТО подготовил секретный план на случай столкновения с Россией

В НАТО подготовили секретный план на случай военного столкновения с Россией, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По данным журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено на одобрение "тысячи страниц секретных военных планов". В них впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ, пишет РИА Новости.

Дэвис привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.

Ранее в Кремле отмечали, что НАТО посягает на безопасность России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, НАТО продолжает свою линию на втягивание в альянс Украины, что подтверждает правильность решения Владимира Путина о начале специальной военной операции (СВО).

Теги: нато, россия, столкновение


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