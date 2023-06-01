Вице-капитан "Урала" Даниэль Мишкич подписал новый контракт с клубом

Один из лидеров ФК "Урал", вице-капитан команды Даниэль Мишкич подписал новый контракт с екатеринбургским клубом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Урала".

На какой срок подписано соглашение, в клубе уточнять не стали. Президент команды Григорий Иванов также подтвердил, что Мишкич остается игроком "Урала".

"Мы продлили контракт. Полузащитник отлично зарекомендовал себя: он является ключевым игроком центра поля, мы ценим его профессионализм, работоспособность и игровой интеллект. Не сомневаюсь, что он принесет нам еще много пользы, а болельщикам – радостных впечатлений", - отметил Иванов.

Напомним, что хорват перешел в "Урал" в 2020 году. Вскоре после этого он дал эксклюзивное интервью Накануне.RU. Прочитать его можно по этой ссылке: Даниэль Мишкич: Если меня вызовут в сборную – готов пешком дойти до Хорватии.