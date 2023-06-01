01 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени собака бойцовской породы покусала ребенка

В Тюмени собака бойцовской породы покусала ребенка. Об этом сообщила мама пострадавшей девочки в группе "ЧС Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел накануне в доме по ул. Самарцева, 20. Девочка пошла на прогулку и пока ждала лифт из соседской квартиры выбежала собака и набросилась на нее.

"Не знаю, конечно, породу, но бойцовская, это был ужас, покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико. Час ждали "скорую", в больнице были два часа и час, после этого всего ужаса - в полиции. Два года назад покусала меня, но легко отделалась. Владельцы таких питомцев чем думают?" - возмущается автор поста.

Напомним, похожий случай произошел в Тюмени 18 января 2023 года. Собака кинулась на ребенка в лифте дома по ул. Верхнетарманская. У ребенка были рваные раны лица, ему потребовалась медицинская помощь и оперативное вмешательство.

Теги: бойцовская порода, собака, ребенок


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