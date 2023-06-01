01 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries не будет полностью отказываться от практики платных возвратов

Компания Wildberries не рассматривает возможность полной отмены платных возвратов, заявила глава компании Татьяна Бакальчук, передает РИА Новости.

Ранее Бакальчук объясняла появление платы за возврат тем, что Wildberries таким образом борется с шопоголиками: "Мы боремся не с теми, кто честно заказывает, покупает, возвращает некачественный товар. А здесь речь идет именно о тех, кто как шопоголики, что ли".

Она подчеркнула, что маркетплейс не требует средств за возврат некачественных товаров.

В апреле суд признал незаконной практику Wildberries взимать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара.

Как сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, требуя от покупателей средства за возврат бракованных товаров, Wildberries нарушает нормы действующего законодательства. В ведомстве сообщили, что вынесли предупреждение маркетплейсу о недопустимости нарушения обязательных требований.

Теги: wildberries, платный возврат, татьяна бакальчук


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