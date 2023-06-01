В Челябинске направлено в суд дело 24 автоподставщиков, обвиняемых в хищении 31 млн рублей

В Челябинске будут судить 24 участников преступного сообщества по обвинению в хищении свыше 31 млн рублей у страховых компаний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые инсценировали ДТП, а затем обращались за выплатами, представляя в страховые компании недостоверные сведения. Ущерб причинен 13 страховым компаниям. Возбуждено 72 уголовных дела по фактам мошенничества и организации преступного сообщества.

Обвиняемые возместили более 4 млн рублей. Арестовано их имущество на сумму 10 млн рублей.