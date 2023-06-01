Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 5000 гектаров

01 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 5000 гектаров

За последние сутки на Среднем Урале количество природных пожаров увеличилось с 19 до 22, Пораженная огнем площадь также увеличилась с 3,8 тыс. га до 5 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.

Несмотря на это, можно отметить положительную динамику. Из 5 тыс. га, 13 пожаров на 4,3 тыс. га уже локализованы и не представляют опасности. Всего за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 7 пожаров на общей площади в 153 га.:

  • в Сысертском городском округе на площади 99 га;
  • в Асбестовском городском округе на площади 10 га;
  • в муниципальном образовании "город Алапаевск" на площади 17 га;
  • в Тугулымском городском округе на площади 1 га.

Локализованы и не распространяются возгорания:

  • в Гаринском городском округе на площади 2,9 тыс. га;
  • в Сосьвинском городском округе на площади 1,2 тыс. га;
  • в Ивдельском городском округе на площади 440 га;
  • в Таборинском муниципальном районе на площади 15 га;
  • в городском округе Сухой Лог на площади 10 га;
  • в Березовском городском округе на площади 38 га;
  • в городском округе Верхняя Пышма на площади 24 га;
  • в Режевском городском округе на площади 23 га.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация. При необходимости подразделения МЧС России привлекаются для окарауливания территорий населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам.

Теги: лес, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети