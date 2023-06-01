Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась до 5000 гектаров

За последние сутки на Среднем Урале количество природных пожаров увеличилось с 19 до 22, Пораженная огнем площадь также увеличилась с 3,8 тыс. га до 5 тыс. га, сообщает департамент информационной политики региона.

Несмотря на это, можно отметить положительную динамику. Из 5 тыс. га, 13 пожаров на 4,3 тыс. га уже локализованы и не представляют опасности. Всего за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 7 пожаров на общей площади в 153 га.:

в Сысертском городском округе на площади 99 га;

в Асбестовском городском округе на площади 10 га;

в муниципальном образовании "город Алапаевск" на площади 17 га;

в Тугулымском городском округе на площади 1 га.

Локализованы и не распространяются возгорания:

в Гаринском городском округе на площади 2,9 тыс. га;

в Сосьвинском городском округе на площади 1,2 тыс. га;

в Ивдельском городском округе на площади 440 га;

в Таборинском муниципальном районе на площади 15 га;

в городском округе Сухой Лог на площади 10 га;

в Березовском городском округе на площади 38 га;

в городском округе Верхняя Пышма на площади 24 га;

в Режевском городском округе на площади 23 га.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация. При необходимости подразделения МЧС России привлекаются для окарауливания территорий населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам.