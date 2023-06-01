01 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автоледи насмерть сбила мужчину на электросамокате

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием электросамоката. Управлявший им мужчина погиб.
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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вечером 31 мая на улице Цвиллинга: по предварительным данным, водитель "Хендай Солярис" сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу. При этом самокатчик не спешился и ехал на красный сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина 1986 года рождения, который управлял электросамокатом, от полученных травм скончался в машине "скорой помощи". Как выяснили в ГИБДД, иномаркой управляла 46-летняя женщина со стажем вождения в 10 лет. Сама автоледи пояснила полицейским, что двигалась на зеленый свет, когда неожиданно слева из-за машин выехал человек на электросамокате, в результате чего и произошел наезд.

Сейчас по факту случившегося проводится расследование.

Ранее сообщалось, что с началом сезона проката спрос на аренду электросамокатов в Екатеринбурге вырос в два раза.

Теги: самокат, ДТП, иномарка, Екатеринбург


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