Бастрыкин предложил запретить СМИ публиковать данные тех, кто напал на школу или вуз

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил не упоминать в СМИ информацию о преступнике, напавшем на какое-либо учебное заведение.

По мнению Бастрыкина, анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели "волновой характер" и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ.

Внимание к проблеме резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей, сказал Бастрыкин в разговоре с "Российской газетой".

В связи с этим было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц.