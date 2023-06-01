01 Июня 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Бастрыкин предложил запретить СМИ публиковать данные тех, кто напал на школу или вуз

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил не упоминать в СМИ информацию о преступнике, напавшем на какое-либо учебное заведение.
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По мнению Бастрыкина, анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, что они имели "волновой характер" и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ.

Внимание к проблеме резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей, сказал Бастрыкин в разговоре с "Российской газетой".

В связи с этим было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц.

Теги: Александр Бастрыкин, СКР, нападение


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