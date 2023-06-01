Baza: Диверсанты атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков

Baza сообщает о бое на российско-украинской границе. По предварительным данным, диверсанты атаковали МАПП "Шебекино" в Белгородской области с помощью танков, пишет телеграм-канал. Их сдерживают пограничники и бойцы Минобороны.

Очевидцы сообщают, что у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино.

Ночью город вновь находился под сильным обстрелом. Часть жителей решили покинуть Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь ВСУ трижды обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, пять человек пострадали.

Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино.

При этом он отметил, что сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. Но массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно, указал Гладков.

Накануне губернатор сообщил о начале эвакуации детей из Шебекинского и Грайворонского округов.